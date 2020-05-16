盧秀燕期望藉由花藝活動，鼓勵民眾可適當出外走走欣賞花卉之美。（台中市政府提供／陳世宗攝）

盧秀燕在戶外致詞時，也在維持社交距離下，短暫脫下口罩。（台中市政府提供／陳世宗攝）

美國花藝設計師Lewis Miller在紐約街頭，以花卉裝置藝術表達對醫護防疫人員的感謝，中府農業局與民間團體合作，16日起至18日在草悟道以文心蘭、火鶴花等國產花材進行花藝展示，表達對醫護防疫人員的關懷與感謝。市長盧秀燕說，期盼藉花藝展示行銷花卉產業，後疫情時代帶動經濟發展。

農業局與勤美璞真文化藝術基金會、中華花藝研究推廣基金會，16日起一連3天，在草悟道A、B區舉辦「『花閃』生命的禮讚-向醫護暨防疫人員致敬活動」；市長盧秀燕表示，這次花藝展示運用了百合、文心蘭等國產花卉，希望透過美麗的花朵向防疫、醫護人員表達敬意。

盧秀燕在戶外致詞時，也在維持社交距離下，短暫脫下口罩。她說，因疫情逐漸緩和，政府開始逐步解封，台中校園今天起假日開放讓民眾進入活動；台中一直未強制要求戶外戴口罩，感謝市民自動自發在疫情期間配合戴口罩、做好防疫措施，期望藉由花藝活動，鼓勵民眾可適當出外走走欣賞花卉之美。

勤美璞真文化藝術基金會董事長何明憲表示，感謝防疫及醫護人員在疫情期間不眠不休的努力抗疫，希望透過花藝表達對他們最崇高的敬意與感恩。

中華花藝研究推廣基金會董事長吳淑娟說，這次的花藝展示全都是用國產花卉，除向醫護人員表達感謝，也歡迎國人在生活中多多使用在地花卉，藉由花卉向親朋好友傳達愛與關懷。

農業局強調，這3天花藝展示邀請花藝老師團隊設計佈置，以台灣國產的文心蘭、火鶴花、萬代蘭、玫瑰、桔梗、菊花、非洲菊等花卉為花材；希望讓國人看到台灣豐富的花卉之美及高水平的花藝創作，並用美麗的花卉表達對醫護及防疫人員的關懷、感謝和祝福。

(中時 )