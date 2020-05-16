中部一處輕航機訓練場，日前發生一起襲胸性騷擾案件。一名李姓飛行教官，去年帶領一名女客人體驗輕航機飛行時，在幫女子「主動」綁繫「4點式安全帶」時，趁機觸摸對方的胸部「2點」，當下被喝斥「請你不要碰我，你跟我講就好」還繼續伸出狼爪，李男挨告還辯稱飛機安全帶很難繫，結果遭同事作證打臉。台中地院審結，最後依性騷擾防治法，判他拘役45日，全案還可上訴。判決書指出，涉案的李姓男子，是中部某休閒航空俱樂部的負責人兼飛行教官，2019年2月，一名年輕女子報名來體驗輕航機飛行，結果女子上機後，李男在未先告知的情況下，主動幫女子繫綁機上的4點式安全帶，還趁對方不注意時觸碰胸部。女子驚覺被「摸2點」，身體一邊縮起來，一邊用手推擋對方，還大聲喝斥「請你不要碰我，你跟我講就好」但李男卻以安全為由，仍繼續假繫綁安全帶之名，行摸胸之實。

女子事後提告時表示，她因未事發現場離辦公室有點距離，加上現場只有該俱樂部的人，沒有其他外人，擔心反抗會遭到更大危險，因此當下忍住。事後才去電俱樂部，反映遭性騷擾，並報警提告。被告的李男否認犯行，李辯護律師還說，輕航機安全帶屬四點式，與一般汽車的不同，難度高，女子首次搭乘輕航機，安全帶須由專業人士協助繫綁才安全。但當天參與飛行的盧姓機師證稱，他當時站在飛機右前方約5公尺距離，李男在幫忙綁安全帶的過程中，有聽到女子用稍微大聲的聲音說「你用嘴巴告訴我，我自己來綁」等話。他表示，輕航機安全帶其實繫綁不難，乘客可以自行處理，如不熟悉，飛行教官會以口頭或直接協助。後來台中地院法官經過審理，最後依性騷擾防治法判李男拘役45日。

提醒您：

◎尊重身體自主權請撥打113、110

◎勵馨基金會台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400

◎現代婦女基金會性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會02-2555-8595

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)