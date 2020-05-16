新莊一路與勝利路可望5月底通車，大幅降低民眾通行不便。（高市水利局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市副市長李四川16日上午偕同水利局人員視察新莊一路、勝利路連通工程進度，針對車道加寬、停車格、樹木保存問題，責付施工團隊審慎評估。該路段目前工程進度超前，有望於5月底提前開放通車。

為改善鐵路長期造成的交通不便，「鐵路地下化園道開闢工程 - 左營計畫區」已優先填平左營地下道，並規劃打通新莊一路與勝利路、美術北三路與銘傳路，其中美術北三路與銘傳路已於今年4月9日開通，新莊一路與勝利路原預定6月9日開放的通車，可望提前至5月底，大幅降低民眾通行不便。

李四川表示，新莊一路慢車道加大、機車停車格等問題，已責成養工處進行相關評估。樹木移植問題，市府也召開說明會，持續與護樹團體溝通，原則上以能夠保護所有的樹木為優先考量，若因影響工程而無法保留，一定會按照移植樹木的工法來確保樹木的存活。

水利局表示，美術北三路及新莊一路開放通車後，將繼續進行園道施工，提醒民眾行經該路段仍需注意安全。另市民關心的左營高架橋拆除工程，將於新莊一路打通後，再由交通局進行大範圍交通模擬分析區域性車流移轉狀況，依專業評估結果決定。

(中時 )