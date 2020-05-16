後巷接管前後比較圖。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

後巷接管汙水下水道系統，改善後巷環境問題及通行空間。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

為降低汙水系統建置的城鄉差距，台中市政府加速推動原縣區的新光及福田汙水下水道系統的用戶接管工程，並爭取中央17.8億元補助，預計2025年太平區接管戶數可達1萬8000戶，接管率約27％，大幅提升太平區環境衛生。

水利局表示，新光汙水管線工程分為四期建設，第一期管網針對新光區段徵收範圍的祥順路、東平路主幹管建置及用戶接管，已爭取營建署補助11.8億元，目前正辦理第一、二標工程的細部設計，預定年底前上網招標，執行期程為2020年至2025年，約可接管1萬2千戶，

至於西新光地區屬福田汙水下水道管線工程，目前已完成接管約4100戶，經費約6億元，預計完成後接管戶數可達6000戶。

水利局指出，後巷強制接管政策尚在獎勵期間，只要在指定期限內自行淨空後巷增建物或障礙物，單側建物最小施作寬度75公分、雙側150公分，市府將免費施作用戶接管及打除化糞池，並一併改善後巷排水。住戶配合市政府政策，除省下接管費用，後續市府公告汙水下水道使用區域時也不會因沒有接管而受到裁罰。

水利局強調，後巷接管可有效抑制蚊蟲病菌滋生，以及美化巷道，提升住戶的生活品質。籲請里長協助宣導用戶接管，共同配合與支持汙水下水道建設，讓台中持續邁向宜居城市。

(中時 )