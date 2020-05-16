假冒親友的「猜猜我是誰」老哏，至今還是令許多民眾被騙，刑事局統計，今年截至4月，猜猜我是誰的詐騙案件達669件，財損金額逾1億多元，仍高居國人最常受害的詐騙手法第5名。

新北市一名80歲彭姓老婦，上月住家電話接到自稱是「兒子」的來電表示急需用錢，並稱因換過電話所以不是本來的號碼，又說不要讓老婆知道借錢的事情，甚至連彭婦媳婦的名字都說得出來，彭婦因此不疑有他，到郵局臨櫃匯款2筆計32萬元，直到後來與兒子本人見面，才發現兒子根本沒有向她借錢，驚覺受騙。

今年1月，基隆市另名69歲黃姓婦人，從住家電話接到自稱是「孫女」且急需用錢，後續加LINE聯繫並傳送匯款帳戶，黃婦未先孫女查證即至銀行匯款9筆計22萬多元，直到後來撥打孫女原本的手機，聯繫到孫女後才發現被騙；苗栗縣84歲葉姓老翁，3月也接到假冒「女兒」的電話，遭詐43萬元。

刑事局表示，猜猜我是誰的被害者以60歲以上占64％最高，呼籲民眾提醒家中長輩慎防這種詐騙手法，如果接獲未知號碼或自稱久未連絡的親友，千萬不要憑聲音就直覺認定，更不要只憑電話中的話語就相信，如有提到借錢等情形，務必先掛斷電話，循原有聯絡方式進行聯繫，或先向周邊共同親友進行查證，千萬不要急忙跑去匯款，並可安裝Whoscall APP或Whoscall 市話版協助長者辨識及過濾詐騙來電。

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(中時 )