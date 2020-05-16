國中會考嘉中考區考生排隊測量體溫及消毒手部防疫。（嘉義高中提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市政府教育處長林立生巡視考場，慰勞試務工作人員。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

國中會考，因應防疫，家長不陪考，考生集中在教室午休養精神。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

109年度國中教育會考16日登場，嘉義考區共有6905人報名，比去年減少446人，主辦學校嘉義高中表示，考生體溫都正常，上午有28人缺考28，有帶小米手環、提前翻閱試題本、鐘響後修改答案卡等5件違規。

因應新冠肺炎防疫，考生進入嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、東石高中及民雄農工等5個考場，在大門口都要先測量體溫、消毒手部，考生依序配合，家長不能入校陪考。

林立生說，因應防疫，家長不陪考，各校校長帶領由師長教職員組成的考生服務隊發揮功能，就像平常上課的按部就班作息，考生一起溫習功課、午休用餐、小睡養精神，保持平常心狀態應試。

民生國中校長陳明君說，家長沒有陪考，考生就像在學校考模擬考，平常心應試，考生齊聚在休息區吹冷氣，由老師全程陪同，專心從容準備下一科考試，也不錯。

有老師說，家長沒有陪考，考生就像在學校考模擬考，平常心應試，且今年考生留在應試的教室吹冷氣休息，不用跑來跑去，準備下一科考試有更從容的時間，也不錯。

嘉中表示，考生體溫都正常，沒有啟用第二類備用試場，有26名傷病考生申請特殊服務應考，今天新增1名突發狀況的考生，安排在獨立試場考試。

(中時 )