根據今(16)下午14時30分最新消息，輕度颱風黃蜂（國際命名VONGFONG）目前中心位置在北緯18.5度，東經120.0度，即在鵝鑾鼻南南西方約390公里之海面上，強度與半徑中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

「黃蜂」以每小時14轉18公里速度，向北轉東北進行，預測17日14時的中心位置在北緯21.3度，東經121.6度，即在鵝鑒鼻的東南方約100公里之海面上。

氣象局簡任技正伍婉華表示，第1號颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面持續向北轉東北移動，其暴風園正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峡及量灣東南部海面構成成脅，東南部海面（含蘭嶼，綠島）航行及作業船隻應嚴加戒備。

受颱風外園環流影響及午後對流發展旺盛，今日午後易有短時強降雨，今日新竹，雲林，嘉義山區及南投地區有局部大雨或豪雨發生的機率，也已針對上述地區發布豪雨特報，臺東，嘉義地區，恆春半島及其他各山區也有局部大雨發生的機率，請注意雷擊，強陣風及溪水暴漲。

伍婉華指出，明天清晨「黃蜂」將進入巴士海峽，與台灣距離最為接近，外圍環流將使全台有雨，不過雨勢將根據颱風距離及強度而定，目前預測天氣不穩定，提醒民眾注意。

受颱風外圍環流影響，臺灣西南部，東半部（含蘭嶼，綠島）及恆春半島沿海將有長浪發生，東半部（含綠島，蘭嶼）及恆春半島沿海地區將有較強陣風及較大風浪，前往海邊活動請注意安全

颱風外圍環流沉降影響，今日西半部地區高温炎熱，南部局部地區有37度高溫發生的機率，今日於屏東長治鄉出現測得37.4度的最高溫，最大小時降雨量位於南投竹山，超過100毫米。

氣象局預計在17時40分針對「黃蜂」颱風資訊做進一步更新。

(中時 )