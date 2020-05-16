疫情指揮中心於4月10日曾針對國家公園、遊樂區、夜市等人潮較多的地方進行人流管制，並要求攤商要全程佩戴口罩，目前疫情趨緩，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，國家公園和風景區的人流有放寬一些，但攤商仍維持佩戴口罩的指引規範。指揮官陳時中也強調，重點仍在於要能維持社交距離，若不能保持社交距離就應戴口罩，同時生病者、慢性病患者應盡量在家休息，若出門也建議都佩戴口罩。

(中時 )