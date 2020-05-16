人流管制放寬 指揮中心：攤商維持戴口罩 14:512020/05/16 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄瑞豐夜市10日晚間人潮回流約1、2成，攤商直呼「錢難賺」。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心於4月10日曾針對國家公園、遊樂區、夜市等人潮較多的地方進行人流管制，並要求攤商要全程佩戴口罩，目前疫情趨緩，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，國家公園和風景區的人流有放寬一些，但攤商仍維持佩戴口罩的指引規範。指揮官陳時中也強調，重點仍在於要能維持社交距離，若不能保持社交距離就應戴口罩，同時生病者、慢性病患者應盡量在家休息，若出門也建議都佩戴口罩。 (中時 ) #攤商 #維持 #佩戴 #口罩 #人流管制 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 白宮官員紛紛戴上口罩 「這一幕」讓台人驕傲了 07:422020/05/13 國際 「MIT」進白宮！川普下令戴口罩 官員臉上字樣成焦點 15:462020/05/13 政治 嘉縣口罩鬆綁 各縣市謹慎評估 04:102020/05/14 地方新聞 巡迴醫療上山 紓解部落口罩荒 04:102020/05/14 地方新聞 30天本土零確診「口罩規定」何時解除？專家給建議 23:072020/05/14 生活 死都不戴！紐時分析川普：認定戴口罩是魯蛇 07:002020/05/15 國際 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 口罩政策可望解禁？陳時中：不會拖到7月 14:312020/05/15 生活 屈臣氏也能領口罩！領口罩還能享折扣 20:272020/05/15 財經 生活熱門新聞 颱風外圍環流＋午后對流 14縣市嚴防雨彈襲擊 - 生活 國中會考數學非選擇出難題 恐成分判高下關鍵 - 生活 招名威事件歧視言論被模糊 中原大學怒發聲明揭全貌 - 生活 - 旺報 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 柯p被笑2年！陳佩琪護夫開嗆：韓國瑜不堪到不能有情誼？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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