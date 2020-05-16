因應防疫，台中市教育局採線上視訊審查會議，鑑定國中、小特教生資格，自4月底施行至今，獲親師生肯定，後續如成效良好，明年將擴大施行。教育局表示，身心障礙鑑定是特殊教育中相當重要的一環，書面審查加視訊討論，並視情況面談，有助全面了解個案情形。

教育局表示，特殊教育生鑑定需先書面初審，學生資料送至特殊教育學生鑑定及就學輔導會（鑑輔會），由專家學者、醫師、心理評量人員、學校教師等委員共同討論。因多人研議受限地理、時間等因素，以致曠日費時，改採遠端線上視訊後，不僅快速、省時又防疫。

教育局指出，特教生分為智能障礙、學習障礙、情緒障礙等多重類型，且個案多為複合因素，審查繁複又龐雜。改用視訊後，不但減少人員奔波，更增加程序效率。自今年4月27日開始實施遠端視訊審查，截至目前為止，國中審查個案數共294件，國小共225件，總計519件。

教育局表示，為提供良好的線上服務，特殊教育資源中心架設教師預約會議網站，以利教師安排審查時間，另提供線上會議測試及諮詢服務，全方位協助審查委員，打造最佳的審查環境。

(中時 )