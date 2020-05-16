新加坡創作歌手陳傑瑞來台發展10年，近日推出新單曲〈NETFLIX TONIGHT〉，預計下半年推出第二張全新專輯；他原定在亞洲各地舉辦音樂會與粉絲見面，無奈遇上新冠肺炎疫情，近期包括上海、北京及武漢3場商演及年底的5場大型演出都被迫延後，加上原本的東南亞巡迴的 ASIA MUSIC TOUR更順延到後年底，損失逾百萬台幣；陳傑瑞說：「目前演唱部分都延後，戲劇部分去年拍的戲劇希望可以在今年順利播放。」個性閒不下來的陳傑瑞索性好好待在家為新專輯創作外，也趁機購入健身器材在家健身。

有感全球新冠疫情嚴峻人心惶惶，陳傑瑞以「STAY HOME（待在家）」為創作靈感，把最近大家待在家常做的活動「看NETFLIX」索性當成歌名寫成歌曲〈NETFLIX TONIGHT〉，自爆是追劇魔人的陳傑瑞，一日配著三餐，一餐看一部電影或一集影集；他表示當年自己隻身來台打拼，常常獨自行動、養成「吃餐配劇」，「因為一個人從新加坡來台北做音樂，大多時間是孤單的，加上不喜歡在外面一個人吃飯，所以常打包餐點回家吃，然後養成邊吃邊看影片的習慣」；有趣的是，近來外送平台太發達，讓陳傑瑞幾乎足不出戶看片追劇，還「越吃越多」。

〈NETFLIX TONIGHT〉MV特別把場景搬到陳傑瑞台北的家中，從客廳、房間一路拍到屋頂，讓他的「私密處」全都露！其中客廳擺了諾大的全身健身專業器材格外顯眼，他笑說：「這次拍MV真的把家中每一寸能用的地方都用上了，戴著口罩在家拍攝日常的用意就是希望告訴大家：待在家也可以很時尚、戴口罩也可以很流行的感覺。」至於MV裡跳舞的部分，他總覺得自己跳舞有種喜感，「所以我把它叫做ugly dancing，蔡依林有ugly beauty，跳舞不一定要好看，反而是要開心」，其中有幾幕以一鏡到底來拍攝，穿著自己珍藏的限量鞋款入境拍攝的陳傑瑞，為了拍攝帥氣換鞋畫面，來回拍了十幾次上萬元限量款的白鞋瞬間變髒，他竟心疼地說：「比分手還難過。」

陳傑瑞近日推出新單曲〈NETFLIX TONIGHT〉。（杰瑞克提供）

陳傑瑞（中）近日推出新單曲〈NETFLIX TONIGHT〉獲好友們支持。（杰瑞克提供）

陳傑瑞（中）近日推出新單曲〈NETFLIX TONIGHT〉獲好友們支持。（杰瑞克提供）

(中時 )