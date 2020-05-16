一名楊姓男子與女友在某次性愛結束後，趁對方熟睡時，偷拍胯下私密處。事後2人吵架分手，楊男竟把裸照傳給女友，還威脅：「看我怎麼報復妳」，嚇得女方趕緊報警。一審法官依妨害秘密罪等罪刑，判楊男4個月徒刑，得易科罰金12萬元，但楊男不服判決上訴，最後遭高等法院駁回。

根據判決書指出，楊男在女友住處啪啪啪後，趁著女友熟睡且姿勢性感，竟未經同意，偷偷拍下女友的私密部位。沒想到半年後，2人爭吵，女友以個性不合為由要求分手，楊男一氣之下傳送2張偷拍的裸照給女方，並威脅寫下「妳等著看我怎麼報復妳」、「還有更精彩的」。

女友看到這才驚覺自己被偷拍，擔心自己裸照遭外流，嚇得立即報警，提起妨害秘密及恐嚇等告訴。一審法官認為，楊男為了滿足自己慾望，不尊重女友隱私權偷拍，再加上不滿女友分手，出言恐嚇，因此判楊男4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

楊男不服一審判決，決定上訴，強調自己是一時考慮不周，意氣用事，坦承犯行，又無前科紀錄，再加上一人扛起家中經濟，無法繳納罰金，希望法官給予緩刑機會。但高等法院認為，楊男行為已造成女友內心恐懼，且犯行後也未和女友達成和解或賠償，難認有緩刑的必要，因此維持一審判決。全案可上訴。

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(中時電子報)