高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，昨晚韓國瑜在臉書呼籲支持者當天不要去投票。對此有一名長期在臉書發文挺韓的網友在臉書社團《韓國瑜後援會》提問為何不能去投票？引起熱烈討論。

這名想要去投票的網友提出六點問題，希望其他人能解惑：

1.本次選舉好像沒有所謂的最低門檻投票率限制？除了那個58萬票。

2.如沒有其他規定，不去投票是不是真的會便宜罷韓團體？

3.一再告誡要監票不投票，用意為何?

4.投票當日返鄉人潮不多、疫情影響、懶得出門等因素真能壓低罷韓人數？

5.民進黨鼓動當初陳其邁的支持者去投票的機率很高，而且動員率可能高達80%，真的要賭嗎？

6.怕投票反罷免的韓粉太多，結果會方便民進黨作票，所以要降低投票率反制?

許多韓粉網友熱情回應解惑，「可能你投的票會被換掉」、「有時間出來投票不如監票，才能抓到細節中的魔鬼」、「如果你相信韓國瑜，你支持韓國瑜就聽他的話，不投票，要監票」、「我也不懂規則沒研究，尊重韓市長選擇，照顧店商生意及踏青，不投票，監票」、「不管原因為何，就是步調一致，也是一種策略，別想太多，不投票就是了」。但也有韓粉提醒，「主帥下軍令，韓家軍是不會懷疑的，該怎麼做，就怎麼做！請別反串！」

網友臉書提問為何不要去投票？(取自臉書)

(中時電子報)