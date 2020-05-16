台中市農業局響與民間團體合作在草悟道推花藝展，向醫護及防疫人員表達感謝。（主辦單位提供／陳淑芬台中傳真）

台中市農業局響與民間團體合作在草悟道推花藝展，向醫護及防疫人員表達感謝。（主辦單位提供／陳淑芬台中傳真）

疫情全球肆虐，醫護及防疫人員勞苦功高，台中市府農業局響與民間團體合作在草悟道推花藝展，將總長超過百米公共空間轉化為五彩繽紛的花藝創作，表達感謝。台中市長盧秀燕16日開幕致詞時向防疫及醫護人員致謝，並鼓勵民眾前往賞花，藉花藝展行銷花卉產業，在後疫情時代帶動經濟發展。

台中市農業局、勤美璞真文化藝術基金會及中華花藝研究推廣基金會自16日起一連三天，在草悟道舉辦「花閃生命的禮讚」向醫護暨防疫人員致敬活動，採用台灣國產的文心蘭、火鶴花、萬代蘭、玫瑰、桔梗、菊花及非洲菊等多元花材，以戶外現地公共空間為底，溶入裝置成總長超過百米的花藝設計作品，吸引民眾拍照打卡。盧秀燕也出席向防疫、醫護人員表達敬意。

盧秀燕表示，疫情逐漸緩和，政府開始逐步解封，台中校園假日也開放民眾活動，感謝民眾在疫情期間配合防疫措施，並鼓勵民眾適時出外走走，欣賞台灣花卉之美。

台中市農業局表示，台中花卉栽培面積約1356公頃，是文心蘭、火鶴花、百合及唐菖蒲的重要產區。其中，台中文心蘭栽培面積約108公頃，生產量佔全台灣產量41.5％，為台灣最大產區；台灣火鶴花種植技術及栽培環境更是領先全球，品種、花色多樣化，在日本市場中以90％佔有率穩定供應。

(中時 )