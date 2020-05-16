今年國中教育會考數學科題目相當生活化，以吃湯圓考機率，並要考生幫忙茶飲店老闆訂出飲料更合理的價格。國中老師表示，今年數學科「難易試中」，前半段有15題側重單一概念，容易作答，之後許多題目則頗具鑑別度。

今年數學科共考28題，包括數與量6題、代數9題、幾何11題及統計機率2題。這份試題重視生活中的數學素養，考生需要有連結具體情境和數學概念的能力；同時，需要活用數學知識與概念的試題。

台北市北投國中老師林柏嘉說，今年數學科題目有15題（集中在前段）僅運用數學基本概念就能作答，計算量低，容易得分；較具挑戰性的題目，多分布於八、九年級的課程內容，主要是考多個概念之間的連結。

高雄市大仁國中老師廖惠儀說，今年數學科不少題目取材自生活情境，譬如第3題考機率問題，一碗湯圓裡面有口味及數量不一樣的湯圓，問撈到花生湯圓的機率是多少？

此外，第25題則以麵包店促銷為主題，他們推出「每買5個可以挑1個免費」的策略，結果有個顧客買4個，店員就勸他要不要多買1個，要考生選出一個不合理的關係式！

今年數學科有兩題非選擇題，第一題是考「數與量」，另一題則是考幾何。林柏嘉表示，非選擇題著重在策略與表達，對考生來說具有挑戰性。

林柏嘉說，非選擇題第一題是數與量，分為兩小題，給了飲料店三種茶飲的價目表，並且說明老闆為鼓勵自帶容器，因此有折扣，但老闆的定價卻是讓買中杯比買大杯划算，要考生幫忙老闆調整一下定價，以符合消費者一般的期待，買大杯更划算。

至於非選擇題第二題同樣分為兩個小題，探討常見於馬路上的預警三角標誌牌，如果要自行運用反光材料來設計、製作這樣的標誌牌，關於它的結構，例如角度、面積的數學問題。這是一個幾何題。

(中時 )