4月29日清晨7點27分，新光金重大訊息公布，獨董李勝彥在前一天召開的董事會上，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等4大理由，反對提名新光金副董李紀珠為下屆董事人選，甚至要提告她涉及背信與不得兼職。

今年即將改選的新光金，一改過去大多由家族成員共同協調董事名單的合作模式，這次各陣營提出自己的董事名單，外界解讀已經出現兄弟內訌的情況；尤其，過去支持大哥的吳東賢，如今卻與吳東亮聯手，以進賢投資公司提名蔡宏祥出任董事，讓吳家家族間的矛盾再次浮上台面。

比對先前關係人持股，吳家大股東持股變化並不大，各方都強調未涉經營權之爭；然而，公司派仍在新光金大股東新光三越、新柏股份、進賢投資已提名6席董事後，再以旗下各投資公司提名包含新光金董事長吳東進、李紀珠在內的7席董事，比現有公司派席位還多1席，造成超額提名。

董事超額提名 吳家也內訌

一位新光金高層透露，這其實是吳東進力挺李紀珠，甚至準備要讓她接任董事長，不惜與其他股東直接衝突，但今年又被金管會要求得提名至少兩席的自然人董事，才會導致提名超額，要是自然人董事（含獨董）不足總席次1/3（5席），就得補選至產生。

李紀珠辦公室回覆，近期對外發言都由吳東進嚴格把關，而過去1年半金管會亦未針對其兼任元富證券副董金檢，亦不予回應。

這種因1人而引發股東矛盾的提名決議，讓已擔任新光金6年獨立董事的李勝彥堅決反對。5月5日下午，他再次發布公開聲明，回應公司派指稱獨董指控「均非事實」。聲明指出，李紀珠在2018年要求議事人員列入未在董事會上討論的個人資料，以及在「未確保本職」的狀態下，兼任元富證券董事長，領取較高薪酬等，涉嫌變造文書、詐欺，要求李紀珠說明「均非事實」從何而來，否則將再提起誹謗訴訟。李勝彥對上市櫃公司治理及企業法規相當嫻熟，顯然早已備妥訴訟戰。

外界多以李勝彥為新光金大公主吳欣盈人馬，將此爭議解讀為雙姝延長戰，但據新光金高層透露，吳欣盈已決意從政，沒有回董事會的打算，實為與李紀珠同為公務體系出身的李勝彥看不下去李知法又觸法，公司長期又放任副董事長權利義務不對等、不滿一次爆發。

權利義務不對等 獨董開嗆

「我做得很鬱卒，中間發生太多事情，」李勝彥語帶保留，只強調，2016年吳東進大力延攬李紀珠擔任金控總經理，2017年隨即將李升任為副董，但2018年李以身體負擔不了想辭職，吳東進允許她免兼總經理；照理說薪資應該重議並降低，但反而還大加薪。

(中時電子報)