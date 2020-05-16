連續9天無本土案例確診！南投國姓泰雅渡假村為慶祝疫情趨緩，工作人員們特別排出「＋0」字樣，向疫情指揮中心及在第一線打拼的的防疫醫護人員們致敬，這也是台灣人民團結抗疫一起得到的好成績，泰雅渡假村也希望學生及團體旅遊也能夠陸續解封回流，讓台灣觀光產業能夠重新振作。

泰雅渡假村李浩瑋經理表示，南投縣政府為提升南投縣旅宿業者防疫能力，特別推出安心旅遊「安心旅宿」標章認證，以「旅客」、「員工」、「場域」等三方面，從「訂房」、「入住」、「場域消毒」三階段落實防疫工作，園區也會特別針對服務人員進行防疫訓練，每日也會依照SOP流程進行環境清潔消毒，依照SOP落實防疫工作，南投縣泰雅渡假村皇宮飯店也是南投縣第一家獲得「安心旅宿」認證的旅館業，相信在南投縣政府嚴格把關下，可以創造更安全的旅遊環境。

泰雅渡假村佔地56公頃，腹地廣擁有多元的休憩設施、自然美景、文化資源、天空步道，以及天然的溫泉，遊客也可選擇住在園區內泰雅皇宮飯店或渡假木屋，渡假木屋以獨棟式的風格打造，每間皆有獨立的冷氣設備，讓遊客在防疫期間可以住得安心，另外也有溫泉露營區，讓遊客在空曠的樹林草原中露營，感受那最自然清新的玩法，玩累了還可以到溫泉區戲水泡溫泉，感受最放鬆自然防疫的度假之旅。

(中時 )