有「偶像劇教母」之稱的柴智屏，於昨（15日）舉辦慶生派對，她今年生日好消息不斷，不但旗下藝人朱軒洋獲得《台北電影獎》雙入圍的喜訊，柴智屏更宣布自己也將推出天后級頻道，要和一幫演藝圈的超級天后攜手合作，令人相當期待。

柴智屏日前興奮地在臉書上感謝大家對她的生日祝福，更Po上影片說：「在此上傳好姐妹影片，歌后葉璦菱主唱，最幽默最優雅方芳芳姐，永遠的少女金瑞瑤以及犀利天后利菁的昨日拍的搞笑影片回饋大家，我們5個人快要開頻道了。」據了解當天請假但也在頻道名單中的天后，還有歌壇「東方不敗」張清芳及金鐘獎導播李麗芳，沒有一個頻道或節目能將幾位各界天后聚集，到時能擦出甚麼火花，肯定都是話題。

朱軒洋（左）相當開心雙入圍《台北電影獎》。（圖／翻攝自網路）

而在昨天的生日會上，旗下藝人朱軒洋也接到《台北電影獎》同時入圍「最佳男配角」和「新演員」獎項的好消息，正在參加生日會的他，剛剛聽到入圍消息，一度嚇到說不出話來，他表示：「我非常的開心，真的非常非常的開心！也很謝謝大家看到我，讓我往我的目標又前進了一小步，謝謝阿吉導演跟寶旭姐，我會繼續努力，也謝謝柴姐，今天有入圍的這個好消息，當作她的生日禮物。」

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(中時電子報)