台中市國民小學一般智能資賦優異學生鑑定初選16日登場，承辦學校加派人力量測體溫。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

為培養資優學生觀察、思考、推理、創造及自我表達的能力，並啟發研究興趣，台中市教育局16日舉辦國民小學一般智能資賦優異學生鑑定初選，西區忠孝國小、台中教育大學附設實驗國小及豐原瑞穗國小等3校湧入3828人報考，初選結果預定5月27日公告，6月13日複選。

教育局表示，學生於國小階段有2次取得資優學生身分的機會，分別是二升三年級（甲組）及四升五年級（乙組）。學生通過鑑定安置於原校接受資優資源班服務或資優教育方案，若原校沒有資優資源班，可依學生意願轉學就讀。

教育局提醒家長，在5月27日公告初選結果後，通過初選的學生記得在6月3、4日，依簡章規定時間及報名方式，由就讀國小或家長到鑑定承辦學校報名複選，並在6月13日帶孩子參加複選。。

教育局強調，教育局及承辦學校已進行相關防疫措施，包含鑑定前後全面消毒；當天加派人力量測體溫與噴酒精；工作人員、學生及陪同人員均須全程配戴口罩；鑑定當日若家長發燒，不得進入校園，學生如有發燒，應立即就醫，7月13日前檢具證明可申請退還報名費。

此外，因疫情稍微趨緩，台中市除了作為會考試場的學校，其餘從今日起校園假日對外開放，另資優學生鑑定初選辦理完畢後，西區忠孝國小及豐原區瑞穗國小，將於下午4時30分後開放校園。

(中時 )