美國新成立的太空軍的軍旗於美東時間周五(15日)首次在白宮亮相，這是美軍70多年來第一面新軍種的旗幟。太空軍旗以黑色為底，中間有太空防禦多年來使用的三角翼標誌、環球軌道與星辰示意圖。

據《美國之音》報導，在太空軍旗亮相儀式上，國防部長埃斯珀(Mark Esper)說，新軍旗的亮相是太空防禦未來的歷史性時刻。「過去幾年來，我們的對手把太空軍事化了；他們將其變成作戰領域。美國如今正採取必要行動，以保護我們在太空的資產。」

美太空軍在白宮展示新軍旗，同時也展示新軍種的臂章。展示者為太空軍總軍士長陶伯曼。（圖／美聯社）

美國太空軍作戰部主任雷蒙德(John Raymond)上將在揭旗儀式上解釋軍旗上的其它標誌說：「北極星象徵著我們的核心價值觀、我們的指路光芒，環球軌道象徵著推動我們美國生活方式和我們美國戰爭方式的太空能力。」

報導說，近年來俄羅斯和中國大陸都更加注重太空戰力，包括研發可干擾或破壞衛星的技術和武器。國防官員說，伊朗和朝鮮的能力雖然沒有那麼先進，但仍然構成威脅。

同時，太空領域對從導航到銀行業務等各項日常活動來說都至關重要。太空資產對從發射導彈到收集情報等在內的各項軍事任務來說也具有關鍵意義。

空軍部長芭芭拉．巴雷特(Barbara Barrett)在白宮儀式上說：「多數美國人在早晨第一杯咖啡之前就會使用與太空相關的技術設施。它很容易受攻擊的，我們必須增強我們這方面的能力。」

(中時電子報)