台南市溫泉協會業者展現培訓成果。（台南市觀光局提供／劉秀芬台南傳真）

沐春民宿運用培訓課程所學，於民宿布置9處茶藝擺飾藝術。（台南市觀光局提供／劉秀芬台南傳真）

新型冠狀疫情衝擊觀光產業，台南市觀光旅遊局輔導業者申請觀光業轉型培訓，台南市溫泉協會16日於關子嶺溫泉旅宿展現培訓成果，有虛擬實境拍攝作品、防疫洗手歌、關嶺溫泉暖身舞、版畫、茶藝擺飾等，為關子嶺溫泉觀光產業服務注入新亮點。

到場參觀培訓成果的台南市長黃偉哲表示，外國邊境還沒開放，國旅振興會先啟動，等交通部觀光局的防疫健康遊踩線團開始，市府也會規畫更多路線，向國人介紹更多台南好山好水的景點，關子嶺將會是很重要的一條路線，觀旅業者、旅宿業者都非常用心，市府也會大力協助。

台南市溫泉協會理事長傅國亮表示，疫情重創關子嶺旅遊業，在地的溫泉業者都受傷慘重，不過，危機就是轉機，大家努力到有機會為止，在地業者運用此次培訓課程所學，精進自己的技能，升級自己的服務，加強自己的特色表達，同時落實防疫，歡迎大家一起到關子嶺安心旅遊。

沐春民宿業者表示，這次的培訓收穫滿滿，已運用課程所學，於沐春民宿布置9處茶藝擺飾藝術，成果展也邀請茶師前來擺設茶席，要讓遊客體驗關子嶺獨特的品茶賞景氛圍。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，台南市溫泉協會此次產業轉型培訓課程第一梯次培訓成果十分豐碩，一方面降低疫情對關子嶺業者的衝擊，同時又能強化從業人員專業知能及團隊向心力，更有利於關子嶺溫泉區產業轉型及特色發展。

(中時 )