109年國中教育會考16日登場，南投縣共有4483名考生，分別在縣內8所國立高中職考場應考，首日南投考區缺考45人，缺考率約1％。

南投縣副縣長陳正昇16日上午前往中興高中及草屯商工兩處考場巡視，了解考場環境及考場防疫工作，為考生加油打氣，並慰問陪同照顧考生的各校老師。

南投考場均依照中央流行疾病疫情指揮中心及教育部防疫指示整備消毒，並規定所有人員進入考場必須戴口罩，並配合量測體溫，確保師生能有安全衛生無虞的優質環境，且時序進入梅雨季，天氣炎熱，又受疫情影響，除搭建帳棚避免學生淋雨外，每間考場都同時開啟冷氣及門窗，並增配前後門的立扇維持通風，讓家長放心，師生安心。

陳正昇16日上午由教育處長陸正威陪同前往中興高中及草屯商工兩處考場巡視，了解考場環境及考場防疫工作，為考生加油打氣，並慰問陪同照顧考生的各校老師。此次中投考區中南投考區共有4483名考生，首日南投考區缺考45人，缺考率約1％。

其中南投考區暨大附中考場1名考生發燒，經留置觀察後，由試務人員緊急安置至第二類備用試場應考。另水里商工考場有1名學生暈倒，經留置觀察無大礙，由試務人員安排到第一類的備用試場應試。

陳正昇表示，109年國中教育會考在16、17日舉行，南投考區設有8個考場，會考首日，8大考場秩序都相當良好，防疫工作也相當落實，對於有發燒情形的考生，也能即時依照防疫標準程序妥善安置，確保考生權益。

中興高中校長兼任考場主任陳江海表示，該校是南投考區考場之一，此次承辦考場業務，該校以高規格防疫標準整備，防疫措施依照中央防疫規範確實執行。

(中時 )