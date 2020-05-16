總統府驚傳遭駭客入侵，以府方名義散佈多封電子郵件，包括蔡英文總統與閣揆蘇貞昌會面前資料，蔡英文密謀打擊賴清德戰略路徑，以及「蔡總統分贓姊夫劉錦添好友」PDF檔案；府方已指內容都是變造。對此，台灣玉山科技協會祕書長、前立委許毓仁推測，可能是內鬼洩漏資料，看起來比較算是政治上的陰謀。

中油5月4日遭受惡意程式攻擊，加油站資訊系統出現操作異常，隔天台塑化的電腦主機也遭到攻擊，當時台灣玉山科技協會祕書長、前立委許毓仁就曾示警，520將屆，希望政府國安單位能夠正視駭客攻擊問題，「恐怕不是單一個點的突破，而是整個系統性風險發生的前兆」。

不料，總統府昨晚驚傳駭客入侵，變造的外流文件中，攸關蔡英文總統與行政院長蘇貞昌會面前人事相關議題，對此，許毓仁受訪表示，先前他預測駭客可能在520前還有另一波攻擊，看來蔡政府沒有注意到，就讓事件發生了。

許毓仁推測，此次駭客入侵，可能源自於內鬼洩漏資料，或者駭客組織與國內某一些團體合作，才有辦法只發給部分媒體，由於一般駭客通常是癱瘓資料庫來進行勒索，因此此波駭客攻擊比較算是政治上的陰謀，而且還明確底名各部會人事提名，感覺比較像是內鬼。

許毓仁抨擊，2017年我國訂立《資通安全管理法》時，他就大力疾呼給予各部門單位足夠的資安預算，否則立法如同沒有牙齒的老虎，至今蔡政府仍不重視資安問題，僅只是做個表面而已。

國民黨團總召林為洲說，若是內部的人搞的鬼，那就是吹哨者，可能是基於某些政治目的，對蔡政府造成很大的威脅與傷害。他並呼籲總統府有必要向民眾解釋清楚，哪些資訊是真的，那些是假的，否則民眾都信以為真，完全不信任蔡政府。

(中時 )