台北、台中街頭賞花！桔梗、盛耀蘭、文心蘭、火鶴、玫瑰等台灣花朵綻放！用花傳愛，向醫護防疫人員致敬！誠品生活攜手勤美璞真文化藝術基金會、中華花藝研究推廣基金會以及台中市政府農業局，5/16-5/18推出台北、台中雙城「花閃 (Flower Flashes)」活動超過百萬朵台灣花卉打造大型藝術裝置將於誠品生活信義店、敦南店前廣場以及台中草悟道等地絢麗登場，向辛苦守護全民健康的全體醫護和防疫工作人員致謝與致敬！

誠品生活敦南店「花閃」裝置｜運用花朵打造如同瀑布、湧泉般的造型，象徵滿溢的愛與感激。（誠品提供）

這場為期三天的「花閃」活動，獻上鮮花給街頭的醫護及路人，希望撫慰人們的疲憊心情。誠品生活敦南店的作品運用花朵打造如同瀑布、湧泉般的造型，象徵滿溢的愛與感激；誠品生活信義店作品則著重花草植物欣欣向榮、生生不息的表現，期許能儘早脫離疫情，重新呼吸新鮮空氣。而台中草悟道則展出總長超過百米的花藝裝置傳情致意，以戶外現地公共空間為底，分四區塊接力，營造與大自然結合的視覺效果。

誠品生活攜手勤美璞真文化藝術基金會、中華花藝研究推廣基金會以及台中市政府農業局，5月16日-5月18日推出「花閃」活動，向辛苦守護全民健康的全體醫護和防疫工作人員致謝與致敬。（誠品提供）

大自然是最佳的療癒師，台北、台中雙城的「花閃」活動期許能拋磚引玉，邀台灣民眾和企業團體響應，用美麗的花卉來傳達愛與關懷。台灣花卉因全球疫情影響外銷疲弱，本次「花閃」活動由以行動支持在地花農。「花閃」藝術裝置使用千百萬朵大量的台灣花卉，如百子蓮、桔梗、盛耀蘭、文心蘭、火鶴、玫瑰、雞冠花等，期待能對台灣花卉產業有所助益。

【「花閃」生命的禮讚－向醫護暨防疫人員致敬】

 展出日期：2020/5/16(六)－5/18(一)

 展出地點：台北－誠品生活信義店、誠品生活敦南店戶外廣場／台中－草悟道(台灣大道段)

(中時電子報)