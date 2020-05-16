宜蘭縣長林姿妙16日出席靈鷲山寂光寺舉辦的地藏法會一同為人民祈福。 （靈鷲山提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎疫情籠罩全球已近半年之久，靈鷲山寂光寺16日舉辦地藏法會為民祈福，並鼓勵信眾在家共修《地藏菩薩本願經》安撫人心，寂光寺另將在24日捐助食用油及白米等物資給宜蘭縣礁溪鄉的250戶低收入戶，宜蘭縣長林姿妙也出席16日的地藏法會一同為人民祈福。

寂光寺住持大良法師表示，新冠肺炎是無常的顯現，唯有精進的修法，才能面對一切的苦空，呼籲信眾們一同加入愛地球、愛和平的行列；寂光寺監院法住法師則說，地藏法會讓人心中感到很歡喜，這次邀約宜蘭縣政府一同參加法會，除建立寂光寺和地方良好的互動模式，也是感謝地方父母官

為宜蘭民眾祈福，希望未來靈鷲山活動能夠跟宜蘭縣政府有更多連結，為宜蘭民眾盡心力。

宜蘭縣長林姿妙表示，新冠肺炎影響民生甚鉅，但很慶幸宜蘭縣保持著穩定的狀態，並在第一時間就成立專業醫療團隊並每周開會，為縣民健康把關，很感謝佛祖的庇佑，祈願佛祖繼續保佑宜蘭縣民健康平安。

(中時 )