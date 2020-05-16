最近經典電影《末代皇帝》在台灣修復重映，男主角尊龍也因此再掀討論，大眼挺鼻擁有帥氣外貌的他，比金城武還早被日媒封為「亞洲第一美男」，而關於他的身世也備受討論，據悉尊龍從小原本是孤兒，養母是上海人，尊龍有一段婚姻，只維持7年告吹，晚年尊龍選擇不再婚，身邊只有一隻愛犬和兩棵大樹陪伴。

傳聞尊龍幼時被遺棄放在籃子裡，直到遇到上海的養母，尊龍才有了家，他10歲左右就開始學習京劇，70年代得到香港邵氏電影公司賞識，但尊龍一心想進軍外國電影，便婉拒邵氏，後來如願勇闖好萊塢，1985年演出電影《龍年》受到矚目，並以此入圍金球獎，成為史上第一位打進金球獎的華裔演員。

尊龍過去曾發行首張國語專輯。（圖／中時資料照片）

1987年尊龍演出電影《末代皇帝》一炮而紅，1989年金馬獎頒給尊龍一座特別獎，表揚他為華人爭光，之後他演出電影《蝴蝶君》又引發話題，和同年上映的《霸王別姬》被封為同性題材的經典電影，尊龍也因此被美國《人物》雜誌封為「全球50位最美人物」。

尊龍曾來台參加亞太影展。（圖／中時資料照片）

而尊龍1991年曾受邀來台參加第36屆亞太影展頒獎典禮，與徐楓同台頒獎，1997年他加盟福茂唱片，並發行個人首張國語音樂專輯《音樂尊龍》，2001年他演出成龍電影《尖峰時刻Ⅱ》，6年後淡出影壇。

據《香港01》報導，尊龍引退後到加拿大生活，感情史方面，現年已67歲的尊龍，曾在年輕時與大學同學Nina Savino結婚，婚姻維持了7年觸礁，之後尊龍生活深居簡入，身邊只有愛犬，和兩棵千年老樹，他還將這兩棵樹命名為「祖父」、「祖母」，被推測是或多或少想彌補身邊沒親人的遺憾，令人十分心疼。

尊龍榮獲金馬獎特別獎。（圖／中時資料照片）

(中時電子報)