109年度國中教育會考如期登場，新竹縣考生共計5600人，分別位於7個考場中應試，由於正值疫情流行期間，防疫不能大意，竹東高中考場1名國中男學生進場時體溫較高，於第二節數學科考試時，啟動1間第二類備用試場，其餘各校無重大違規。

據了解，該名學生平日體溫起伏較大，16日早上進入考場時，體溫量測為37.5度，校方已有留心，經過休息後重測，體溫為38.1度，因此立即啟用備用考場，該考生也未出現其他症狀。

新竹縣5600名考生分別在湖口高中、竹北高中、義民高中、竹東高中、關西高中、新竹高中、新竹女中等7所學校應試，其中湖口高中首度承辦國中教育會考考場業務，也是本島非六都第一所縣立高中設立會考考場，也便利新豐、湖口2鄉共6所公、私立學生，免於前往竹北的考場應試的舟車勞頓。

正值防疫關鍵期，家長雖無法陪孩子應考，不過各校也成立考生服務隊，縣長楊文科、教育處長楊郡慈等人16日上午也到湖口高中，了解應試狀況，也祝福考生要用心、細心、信心並盡全力爭取佳績。

(中時 )