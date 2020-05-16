最近口湖鄉垃圾堆積如山，再暴露雲林縣垃圾問題難解，環保局長鄭育麟表示，全縣陳年垃圾有8萬公噸，將全部打包，4萬公噸已打包完畢，剩餘4公噸下半年開始打包，七月也會啟動「精進型」的機械處理設施（MT）。

環保局統計，雲林縣每天新產生的垃圾、可回收資源、廚餘共650公噸，資源回收率50％約300公噸、廚餘回收40公噸，其餘310公噸是必須掩埋或焚化的垃圾。

環保局長鄭育麟指出，310公噸垃圾中有100公噸進掩埋場，110公噸委外焚化，無法處理的垃圾每天累積100公噸，6年來累積至少8.1萬公噸。

他表示，每日都在協調外縣市幫雲林燒垃圾，最近可能可再增加20公噸，7月也將引進精進行的機械式垃圾處理設施，1天預計可以處理150公噸，將垃圾做成RDF（廢棄物衍生燃料），以循環再利用。

縣長張麗善表示，2014年之後因禽流感、颱風、各縣市焚化廠計畫性歲修等因素，加上事業廢棄物排擠家戶垃圾的焚化量，雲林縣垃圾焚化量漸漸被代燒的縣市政府調降，自2014年底爆發垃圾危機迄今，難以解決。

鄭育麟在縣議會答詢如何處理雲林縣垃圾時表示，「在最短時間內找尋雲林縣的垃圾自主能力」迫在眉睫，有些方案程序冗長，有些有民意問題，「不是誰講了就按照誰的處理方式」，目前已發包評估案，透過專業程序讓民眾了解。

(中時 )