新冠肺炎疫情在政府與全民努力下，疫情已有緩和趨向。夏天來了來，來新北，玩公園！板橋重慶公園是由板橋區公所以極地企鵝為主題融入特色遊具中，並結合龍鑽網、體能墩、攀岩牆、拱形橋及溜滑梯等遊具類型打造極地風格的遊戲環境，讓不同年齡層的兒童在遊戲中激發創意。

板橋重慶公園拱形橋。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市府推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，提供市民更完善且安全的休憩空間，讓市民享受及活動其中，從遊戲及運動中學習，在過程中培養美感，激發創意打造共融城市。新北市除了板橋重慶公園之外，還有很多刺激好玩、遊具豐富且有特色的公園。

板橋重慶公園企鵝造型溜滑梯。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市府成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求，同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，以及納入公民參與，自108年起已完成27處共融特色遊戲場及1處全齡化公園，其中重慶公園為第20處完工的特色遊戲場。新北市府亦會持續提供市民更完善、更安全且多元的公園休憩空間！

板橋重慶公園體能墩及攀岩牆。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)