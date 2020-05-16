北市中山分局長安東路派出所日前接獲銀行通報，指一名陳姓婦人疑似遭到詐騙欲匯出百萬元，請求警方到場協助攔阻，巡邏員警吳宸君、陳俊元與備勤員警劉翰元立刻前往現場了解。

警方調查，陳女一年前在網路認識一名華裔男子，對方自稱是駐紮在伊拉克的聯合國將軍，甜言蜜語哄騙陳女多個月後，日前許諾欲遠離戰火，來台與陳女共組美好家庭，但聲稱陳女需匯款美金10萬元、折合台幣約300多萬元至聯合國解除將軍職務。

被愛情沖昏了頭的陳女不疑有他，前往銀行欲先匯款100萬元到對方指定的帳戶，所幸行員關懷提問，發現陳女支支吾吾不願說出原因，警覺她可能遭到詐騙，立即通報警方。

經員警與行員共6人耐心向陳女解說詐騙集團手法，陳女才驚覺可能遇到愛情騙子，同意放棄匯款，並頻頻感謝警方及行員的協助。

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(中時 )