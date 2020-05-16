（圖片來源︰達志影像）

【南韓K1聯賽】[蔚山現代@水原三星藍翼][05/17(日)15:30][編號620][單場+場中]

水原三星藍翼有好幾位球員本週比賽無辦法上陣，包括在第一場比賽就被紅牌罰下場而本週起需要停賽兩場的澳洲中場TerryANTONIS，還有金健熙、邱大勇及崔成根分別都有傷在身。雖然本賽季補強了加拿大後衛DoneilHENRY來鞏固後防，但在開幕戰作客0:1不敵全北現代汽車，看到在攻擊線上並沒有太大的改善，進攻模式比較單調，只是依靠上一賽季的神射手澳洲前鋒AdamTAGGART作突破點，可惜比賽當中並沒有太多發揮的機會。

蔚山現代有李尚憲因傷將會缺席，而其他球員應該都可以隨時侯命。李尚憲第一場比賽因觸傷了大腿筋而需要退下火線，如果他本週不能出場比賽的話，仍然會有好幾位年輕實力不錯的球員可作替補。奪冠熱門之一的蔚山現代賽季開始取得一個好開始，主場大勝尚州尚武4:0。比賽過程壓力不大，控制了比賽的節奏，後防也沒有受到太大威脅，以第一輪的比賽表現來看，蔚山現代會是目前所有球隊當中較強的隊伍。

雖然水原三星藍翼防守比起上一賽季進步了很多，上週比賽幾乎守平了全北汽車，但本週比賽能否抵抗蔚山現代的強悍攻擊仍有待觀察。蔚山現代上週以4:0擊敗對手，進攻模式多樣化，而上一賽季在38場比賽當中有28次先攻進對方龍門。最近10次聯賽對賽，水原三星藍翼得1勝，對手蔚山現代則錄得5勝4平，上一賽季3次交手全部獲勝。在水原三星藍翼進攻力不足而蔚山現代有穩固防線之下，蔚山現代客勝全取3分機會較高。

仁川聯前鋒線把握力有待考驗（圖片來源︰達志影像）

【南韓K1聯賽】[仁川聯@城南FC][05/17(日)18:00][編號629][單場+場中]

仁川聯兩名中後衛李載順和GordanBUNOZA仍然有傷在身不能出戰，而蒙特內哥羅前鋒StefanMUGOSA雖然經過14天隔離證實健康沒有問題，而在體能上還沒有可以應付上下半場的比賽，上週比賽只有替補上場10分鐘。如果本週依然只可先坐替補席上的話，仁川聯的前鋒線把握力也會隨之而下降。上週對上大邱FC的比賽當中防守表現穩定，將對手力拒於龍門之外，但同時也只得寥寥可數的遠距離射門，都不太能造成太多的威脅。如果StefanMUGOSA仍未能及時提升狀態，今仗難有寄望搶分。

城南FC本賽季第一週聯賽當中以經驗豐富老將帶著幾位新兵的陣容，利用流暢的短傳組織滲透於開賽初段已經進球，以2:0擊敗光州FC，策略十分成功，聯賽首仗取得好開始。雖然沒有壓倒勝的局面，但在上半場藉著梁東炫的兩個進球鎖定勝局。防守有經驗豐富的守門員金永光回歸到K1聯賽表現亮眼。而本週在徐寶民及金亨不確定可否上陣的狀況之下，將沿用上一場的原有陣容。

兩隊於上一賽季的進球數量都不多，而本賽季城南FC在聘任了新領隊後作出了戰術上的改變第一仗取得不俗效果。而看仁川聯上週的比賽可發現到仍然依舊使用著穩守的打法，進球仍沒有太大把握能力。最近10次的聯賽對賽，城南FC勝出了4次，4平2敗。而上一賽季的4次對賽當中就各得勝1場，以及2場打成平手。相信城南FC可於主場擊敗仁川聯。

金南春(右)上一週比賽受傷幸好不算嚴重（圖片來源︰達志影像）

【南韓K1聯賽】[FC光州@FC首爾][05/17(日)18:00][編號628][單場]

FC首爾後衛金南春在上一週的比賽當中受傷需要退下火線，幸好傷勢並不算太嚴重，預計本週可以再次上陣。本賽季剛加盟的巴西前鋒CarlosADRIANO和韓承規因為仍沒有回復最佳比賽狀態目阱只列作替補，教練表示會先讓他們重拾比賽感覺，但他們的缺席將會影響到整體的戰力。其中表現突出的U22年輕球員安原上這一星期將會因傷缺席，這影也影響到領隊在挑選U22球員上陣比賽時間而煩惱。在首輪聯賽以1:3敗給江原FC，看來球員明顯不在比賽狀態，下半場開始10分鐘之內被對手追平後便沒辦法重整旗鼓，更差的是替補球員上場之後完全沒有作出任何改善。

FC光州擁有上賽季K2聯賽神射手FELIPESousa和新加盟的哥斯大黎加前鋒MarcoURENA，原先的計劃是讓這對組合會有更多的前場配合以增加攻擊能力，但在上一場的聯賽演出不如理想，MarcoURENA更在首次亮相K1聯賽的下半場被調離場。FC光州要盡快適應K1聯賽的節奏，同時要想辨法發揮出FELIPESousa和MarcoURENA的進攻威力。

FC首爾上賽季38場聯賽當中有18次先打進對方的球門，成績算是中上階級，而FC首爾目前的陣容班底也較FC光州優勝，而且FC光州第一週聯賽的進攻組合表現一般，進球把握力被受懷疑。本次對賽是雙方於2017年後的首次碰面，在以往13次對賽當中，FC首爾得9勝2平2敗。FC首爾於主場迎戰FC光州沒有賞過敗仗，得5勝1平，而最近10次聯賽對賽，FC首爾得7勝，而FC光州只有1次，另外兩次為打平。

以上週的比賽狀態來看，雙方也沒有絕對的優勢，但FC首爾平場球員素質較高也有較多的K1聯賽經驗，面對新升級的FC光州，主勝應該機會較多。

(中時電子報)