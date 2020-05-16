力挺罷韓的廣德家香蕉煎餅店指控，高市環保局人員稽查他們住家煮菜有油煙，質疑遭韓粉惡意檢舉，廣德家並以「牠們」形容檢舉者，痛批「韓式恐怖上演中」；對此，環保局表示，稽查人員15日晚間巡察後，沒發現油煙導致空汙，只是請業者加強注意，全高雄每天晚上至少有5、6件油煙檢舉案，並非針對性執法。

高市環保局回應網路社群關心鹽埕區五福四路239巷19號廣德家的汙染查處情況，表示15日傍晚接獲民眾檢舉後，7時15分前往稽查，當時2位稽查人員均穿著稽查背心，也當場表明身分，稽查人員於周界巡查後，並未發現有油煙異味導致空汙情事，仍促請業者加強注意防範，現場停留時間僅約5分鐘。

環保局強調，高雄市每天晚上至少都有5、6件油煙檢舉案件，環保局對於民眾檢舉汙染案件均非常重視，按照規定必須儘速派員前往現場稽查了解，但如果稽查當時沒有具體汙染事證，只會做成紀錄備查，並提醒業者注意防範。

(中時 )