世界衛生大會（WHA）開議在即，今年國際間力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）與WHA的聲浪空前強大，逼得中國大陸外交部出手反擊，要脅匈牙利不要支持台灣參與（WHO）。對此，我外交部發言人歐江安反批，中方的行徑才是「以疫謀霸」。

中方宣稱，匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）15日與中國外長王毅通電話時表示，「匈牙利始終堅持一個中國原則，這是匈中關係的政治基礎，匈牙利不支持台灣加入WHO。」

歐江安表示，根據中國大陸外交部所發的新聞稿內容，中方明顯透過防疫物資作為對價工具，要脅匈牙利等國不要支持台灣參與WHO。中方的行徑才是「以疫謀霸」，將國際防疫合作政治化，不顧全球疫情嚴重，進行「慷慨政治」的不當操作與霸凌。

歐江安強調，由於匈方的新聞稿中並未提及有關台灣部分，中國宣稱獲告事項仍待進一步釐清。

歐江安指出，我方希望WHO能聆聽全球各界支持台灣參與本年WHA的廣大及強勁民意聲浪，基於科學專業的基礎，務實回應國際社會殷切的期待，不要讓某特定會員國任意政治操作。

(中時 )