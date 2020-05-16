520高空訴愛品微燻！今年是2020（愛你愛你），然因新冠疫情影響，許多人過節、歡聚也都相對低調許多！所幸在政府與人民的努力下，台灣疫情已相對緩和。下周三就是5月20日，不妨來板橋高樓景觀餐廳喝酒談愛！Asia 49亞洲料理及酒廊」當日晚間19:30邀請東區知名「CLOSET衣櫥餐酒館」吧檯經理劉欣蓓客座，她將以當天是2020/5/20之『愛你愛你/我愛你』密碼做主軸，引用張愛玲名言、電影《重慶森林》經典台詞為靈感，以調酒譜寫情路上的四段轉折，引人遐想！

CLOSET衣櫥餐酒館─吧檯經理劉欣蓓（Pei Liu）。（圖取Mega 50官網）

被譽為IG超人氣網美打卡點的「CLOSET衣櫥餐酒館」，位於台北東區頂好商圈。2019年更將該廳推升至世界50間優秀新穎酒吧(50 Best Discovery)之推薦名單。劉欣蓓(Pei Liu)是餐廳創辦人之一和吧檯經理，此次活動中，Pei挑選了四句動人語錄，串起對「愛情」的觀望、等待、陷溺、和離別。

CLOSET衣櫥餐酒館。（圖取Mega 50官網）

1.憂芋的惺狗馬丁尼：第一杯創作還在「單身」階段，以007龐德最愛的經典酒款Martini為原型製作。選用富含柑橘香氣的坦奎利十號琴酒為基底，以憂「鬱」的諧音為靈感，加入芋頭酥搗碎，再用真空低溫烹調，經冷凍、過濾後，取得澄清酒液；最後調入清酒，藉由米香和柑橘香，使澱粉、奶油、芋頭的香味和諧交融。入口散發琴酒圓潤渾厚的草本風味，以及隨之而來淡淡的糕點香氣，好似單身貴族的優雅與矜持。

2.曖。昧：「愛，是以快門的次數來決定的。我認為，要記住所有的東西。」—攝影師荒木經惟。作品中呈現「曖昧」階段的角力和荷爾蒙的渲染力。這杯創作選用了唐胡里歐龍舌蘭為基酒，搭配義大利佛手柑利口酒，並加入椰奶、西瓜、希臘優格、覆盆莓發酵液、龍舌蘭糖漿搖盪製成，水果的酸甜，與熱情的草本風味完美烘托！初入口時宛如莓果牛奶，到了中段溢出柑橘香，尾韻則有淡淡的根莖氣息。

3.包廂520，我找張愛玲：「喜歡一個人，會卑微到塵埃裡，然後開出花來。」—張愛玲。這句張愛玲的名言，同時道出戀愛的美好和苦楚，Pei特以帶有沉穩木質調的薩凱帕23蘭姆酒為基底，搭配浸泡了檀木的哈密瓜甜酒、花果香的苦艾酒、玫瑰水、以及帶有草本和橘子皮香氣的刺蔥酒，甜中帶苦，並藉由苦味帶出撩撥心弦的舌間變化，就像愛情中雖然快樂卻會讓人卑微，為對方改變甚至失去自我。

4.愛沒有終點，只有期限：「如果記憶是一個罐頭，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加上一個日子的話，我希望它是一萬年。」—重慶森林(1994)。最後一杯酒代表「分離」！選用焦糖布丁，以煙燻味的Johnnie Walker黑牌威士忌浸泡後打勻，搭配泥煤風味的泰斯卡威士忌；而為了呼應電影中象徵失戀的鳳梨罐頭，她改用鳳梨汁、香蕉泥、檸汁、香草糖漿、以及菲奈特布蘭卡搖盪復刻而成。苦艾酒的草本香增添了整杯酒的複雜性，並藉著碎冰，平衡了熱帶水果與煙燻風味的濃郁氣息。

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(中時電子報)