近年屏縣府透過「設計品」屢屢扭轉民眾對公部門乏味又無美感的刻板印象，近日又推出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔等14種具在地特色代表性圖樣的新版名片，讓公務員在外驕傲行銷屏東之美。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏縣府透過「設計品」屢屢扭轉民眾對公部門乏味又無美感的刻板印象，近日又推出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔等14種具在地特色代表性圖樣的新版名片，讓公務員在外驕傲行銷屏東之美。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏縣府透過「設計品」屢屢扭轉民眾對公部門乏味又無美感的刻板印象，近日又推出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔等14種具在地特色代表性圖樣的新版名片，讓公務員在外驕傲行銷屏東之美。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏縣府透過「設計品」屢屢扭轉民眾對公部門乏味又無美感的刻板印象，繼旅行指南《關於屏東的6件事》與縣政雙月刊《AMAZING PINGTUNG》深獲民眾肯定後，近日又推出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔等14種具在地特色代表性圖樣的新版名片，讓公務員在外驕傲行銷屏東之美。

「美翻了！」屏縣府指出，過去縣府員工名片正反面都是統一設計，看起來單調無新意，就如同舊版縣政刊物般，一點也不吸睛，而《AMAZING PINGTUNG》的成功也讓名片有了脫胎換骨的機會，融入文化底蘊及生態資源所設計成的名片，讓員工拿出去自我介紹時都感到驕傲。

縣府介紹，新版名片共有14款設計，有以蓮霧、芒果、可可、黑鮪魚、蝦子及稻田象徵富饒的農漁產業，客家藍衫、原民圖騰、眷村紅門則代表多元文化，而景點有山川琉璃吊橋、溫泉、燈塔、綠蠵龜、恆春城門等，透過簡單明瞭的設計鮮明地表達出屏東在地文化及特色。

縣府強調，向來公部門製作的文宣、海報及刊物等，不僅給人乏味、缺少美感的印象，也將彼此距離愈拉愈開，所以近年縣府積極跳脫民眾對公部門美學的刻板框架，打造專屬的屏東美學，不管是《關於屏東的6件事》、《AMAZING PINGTUNG》或是新版名片，都是要將屏東之美傳達出去，並與民拉近距離。

「這真的是官方出品嗎？」有網友在縣府露出新設計品後，紛紛驚訝表示不敢置信，原來官方出品可以這麼有質感，不多看幾眼都不行。

(中時 )