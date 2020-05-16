中央擴大萬元紓困，新北市蘆洲區公所全體人員總動員，而役災課課長吳麗颯擔任紓困金發送的主要幹部，自紓困以來不斷加班，做事仔細的她所有文件都親自確認，體重大減8公斤，區長施得仰、主秘曾繁盛等同仁看在眼裡都十分心疼。

新北市長侯友宜日前在防疫會議表示，「中央沒有做（SOP），我們自己扛起責任」，新北市社會局與各區公所聯合製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」，另刻「市長紓困專章」授權給各區長，盼加快審核速度，侯友宜也說，「若其他縣市要來參考，也送給各縣市」。

蘆洲區自紓困補助開放申請以來已收到1978件，累計核發紓困金件數則達512件。主秘曾繁盛表示，中央發布紓困補助以來，公所同仁全體總動員，母親節假日，公所媽媽都加班到凌晨不喊累，大家都朝侯友宜市長理念「苦民所苦」前進。

曾繁盛指出，區長施得仰紓困補助外也不忘防疫，有一絲時間就前往蘆洲轄內宣導防疫措施，另也不忘公所市政，交代同仁到公園宣傳「無菸」理念，盼矯正民眾在公園抽菸風氣，帶給兒童健康的環境。

曾繁盛說，役災課課長吳麗颯每天都加班到凌晨兩三點，體重大減8公斤，公所同仁看在眼裡都很心疼，吳麗颯卻總說「沒關係」；曾繁盛補充，新北市社會局16日送上餅乾象徵「餅力相助」，為大家帶來滿滿元氣。

(中時 )