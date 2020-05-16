與搖滾傳奇人物大衛鮑伊（David Bowie）、滾石樂團並駕齊驅的英國搖滾樂團「The Pretty Things」主唱菲爾梅（Phil May），日前騎單車發生意外事故，在英國東部諾福克郡一間醫院搶救，15日仍回天乏術，享壽75歲。菲爾梅事發時，與家人於諾福克新冠肺炎隔離，他的家人發聲明：「這個星期，菲爾梅從單車意外墜落，被送往醫院接受緊急髖骨手術，其後因併發症致死，並與新冠肺炎病毒無關。」

「The Pretty Things」於1963年組成，樂團出道初期以R＆B歌曲為主，其後改變歌路玩搖滾，早期熱作包括〈Dont Bring Me Down〉和〈Honey I Need〉等，在1968年推出的專輯《S.F. Sorrow》，則最廣為人知，被稱作最早期的搖滾歌劇之一，根據菲爾梅的短篇小說改編，講述了主人翁的絢爛瘋狂的一生。

菲爾梅是雙性戀者，總是留著長髮，並標榜自己是反文化人物。他在2018年的《衛報》採訪中回憶道：「當『Pretty Things』出現在電視螢幕上時，我已經習慣於被辱罵和吐口水，也開始與人打架，那時候我們都還是藝術系學生。我們也在那時開始把自己當作局外人。」菲爾梅於2014年因罹患慢性阻塞性肺疾病及肺氣腫，被迫暫停演唱會，他於隔年復出推出專輯《The Sweet Pretty Things》。

(中時 )