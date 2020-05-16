放屁與排便是自然生理現象，更是健康與否的指標。屁很多、屁很臭，或是大便完全浮在水面，背後可能原因竟然包括乳糖不耐症和胰臟炎，還有什麼隱藏疾病？

屁是消化系統分解、處理食物的副產品，每個人在進食、咀嚼、吞嚥的過程中，腸胃道都會堆積氣體，有些自然被身體吸收，有些成了我們放出來的屁及打出來的隔。

根據統計一般人平均每天放屁14～25次、每小時少於100cc。而屁主要與2樣東西有關：一是吞下的空氣，像是吃太快或是邊吃邊講話時就容易發生；二則是吃進去的食物。

放屁其實是好事，可減少氣體堆積在腸胃而引發不適，且屁常是無聲的，所以排氣當下可能連你自己都沒感覺。不過仔細觀察放屁的頻率、氣味，有機會及時發現身體隱藏的症狀，至少有4種屁你要注意：

1. 屁很多

最常見的原因是飲食，例如纖維質過量。雖然三餐應含有纖維質，但吃太多反而容易脹氣，甚至讓糞便變硬，更難排出。

容易產氣的食物除了纖維含量較高的十字花科蔬菜（例如花椰菜）、全穀類食物，還有一般熟悉的豆類、地瓜、芋頭。汽水、啤酒等氣泡類飲料導致空氣困在腸胃道中，也會以屁的形式排出。

有人運動時常放「連環屁」，這是因為運動加速腸胃蠕動或增加腹壓，自然就會排氣。長者腸胃逐漸老化，氣體易堆積，運動時更容易排氣，這些都是正常現象。

解方：不要攝取過多易產氣的食物，也不妨多喝水、多走動。走路有助減少氣體堆積，運動前也避免食用產氣食物。

2. 屁很臭

正常情況來說，屁應該不臭，但即使有臭味也不用太擔心，大部分是因為吃了太多含硫的食物，這些食物在腸胃道分解時特別容易產生難聞氣味，包括花椰菜、大蒜、洋蔥、起司、豆子，甚至還有葡萄酒。

解方：如果「臭屁」只是偶爾出現，不用太擔心，少吃一點含硫食物即可。但如果持續發生，還是要小心發炎性腸道疾病或大腸激躁症的可能性，必要時請諮詢醫師。

3. 屁不但臭還伴隨不適症狀

這是絕對要注意的警訊！第一種情況是乳糖不耐症，如果你食用完牛奶、起司等乳製品後出現胃痙攣、腹瀉，並且屁放得特別多、特別臭，很可能是乳糖不耐症導致乳糖吸收不良，乳糖要一直到小腸才會被細菌分解，所以產生臭味。

除此之外，如果臭屁還伴隨了發燒、體重減輕、血便、持續性腹瀉或腹痛、噁心、疲倦，或是你有發炎性腸道疾病甚或大腸癌病史，請提高警覺，表示身體可能出了問題。

解方：請立刻就醫或接受檢查，找出背後可能隱藏的疾病。

4. 放屁頻率比平時高

如果你放屁頻率不特別高，這一陣子卻經常放屁，女性的話，最有可能是經期的影響。生理期子宮會分泌前列腺素，使子宮收縮，方便排出經血。但假使前列腺素分泌得太多，可能導致腸道等其他器官也收縮，增加排氣。生理期體內細菌變化也可能影響消化，讓屁比平常臭。

除此之外，不論男女都可能因壓力而暴飲暴食或狼吞虎嚥，衝擊消化系統或讓更多氣體進入體內，排氣量因此變多。

解方：女性在生理期可多食用對腸胃道有益、易消化的「原食」，減少攝取加工食品與易產氣的花椰菜、豆類、地瓜等等。如果是因為壓力導致排氣增加，則不妨以冥想、深呼吸、運動等方式來幫助減壓。

（排便後可觀察一下便便的形狀、顏色。圖片來源：pixabay）

同場加映：大便為什麼會浮在水面？

健康腸道產生的便便形狀應該像香蕉一樣，水分約佔七成，落水後應該「半浮沈」於水中，顏色則是愈接近黃褐色愈好。

而如果便便完全浮在水面，最常見的原因是糞便中氣體太多，氣體比重比水小，自然會浮上來。可能是一時攝取太多易產氣的食物，並不用太擔心。

另一個原因是大便中的脂肪較多，就像油浮在水面的概念。不過這通常不是因為吃進過量油脂，反而比較可能是腸胃對營養素吸收不良。

吸收不良背後的常見病症包括無法消化麥麩的乳糜瀉（Celiac Disease）、乳糖不耐症，以及胰臟炎，如果要進一步確認自身健康狀況，務必諮詢醫師。

(中時電子報)