今日午後下起大雷雨，氣象專家吳德榮正式宣告台灣的梅雨季到來，除了有望為告急的水庫解渴，對於近期打算買房的民眾而言，下雨天也正是判別「漏水屋」的好時機。7招檢測教您如何檢視房屋是否有漏水、排水問題。

【第1招】檢視窗戶、窗框周遭是否有滲水或水漬，若是因窗戶本身破損或不密合而造成的漏水，建議可更換窗戶本身；若是由於地震造成的結構性漏水，則需要找抓漏師傅來檢測整體房屋。

【第2招】若是天花板、牆面等出現滲漏或水漬、壁癌等問題，都有極大可能有漏水。

【第3招】浴室、廁所或是屋內其他貼磁磚的區域，若有發黑產生斑點，也可推斷有滲水情形。

【第4招】測試廚房流理臺、洗手槽、地漏的排水是否順暢，可以於流理臺、洗手槽積滿水，然後放水，或是拿一個水桶蓄滿水後往地漏、流理台倒水，就可以知道排水是否順暢了，若不順暢，代表水管可能塞住，日後可能會有滲水問題發生。

也可於地漏灌水檢查水管是否有阻塞。（圖／林榮芳攝）

【第5招】若屋內有貼壁紙，民眾可以檢查是否有局部的色差跟水漬痕跡。

【第6招】建物外觀也需要仔細檢視，假如外牆跟陽台有磁磚剝落，甚至長了青苔或是草，則需要特別回到房子裡面看看室內牆，交接縫是否滲水。

除了屋內環境外，也須留意建築外觀和地下室、公設區域，漏水極可能是牆柱裂縫所造成，嚴重可能影響結構安全。（圖／林榮芳攝）

【第7招】檢視社區中庭或是地下室以及周邊環境的排水狀況，若是有積水現象表示排水功能不佳，日後強風豪雨或是颱風來襲都有淹水的可能性。

根據內政部地政司統計數據，2019年買房糾紛「房屋漏水問題」位居件數第一名。21世紀不動產企劃研究室表示，若有漏水等瑕疵，屋主委售房屋時，應在不動產現況說明書上據實填寫，此外，瑕疵擔保責任的消滅時效為5年，也就是交屋後5年內買方都可以針對交屋前即存在的漏水瑕疵要求賣方做回復原狀或是減少買方價金，由於買賣雙方對於漏水瑕疵修補的標準不同，實務上常見是以客觀上能回復正常使用，不漏水為主。

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(中時電子報)