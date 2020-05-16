湯姆希林坐輪椅演出《金魚俱樂部》。（海鵬影業提供）

《金魚俱樂部》伊朗裔德籍編導阿里雷扎葛拉珊與男主角湯姆希林（後）在瑞士拍片練習走位。（海鵬影業提供）

以《噢！柏林男孩》風靡歐洲的德國男星湯姆希林（Tom Schilling），最近在賣座喜劇《金魚俱樂部》飾演身障的投顧經理，雖然全片都得坐在輪椅上演出，卻異想天開組團跑去瑞士銀行，要將偷藏的「海角7億」鉅款，在神不知鬼不覺下，安全穿越瑞士和德國的邊境。該片「鈔級」狂想，繼《逆轉人生》、《小太陽的願望》再度瘋迷德國，電影「吸睛」更「吸金」，不僅榮登德國電影3周冠軍，還賺進2億台幣的票房佳績。

《金魚俱樂部》是伊朗裔德籍編導阿里雷扎葛拉珊（Alireza Golafshan）的首部電影。與《分居風暴》導演阿斯哈法哈蒂相識的他，在受其鼓勵下，將自己父親的身障經歷編寫成電影劇本。他的工程師父親因為遭受虐待而導致截肢，生命最後10年都坐在輪椅上，使葛拉珊格外想幫身障者講話，「殘疾就只是殘疾，他們都是正常人」。葛拉珊片中還靈感大發、讓身障者「也想犯罪」，反其道而行的紓壓劇情，成功激發觀眾的共鳴，「我們總是期待著非比尋常的行騙高手」。

曾獲「德國奧斯卡」影帝殊榮的湯姆希林，片中率領其他「殘疾者」（僅有一名是真的，其他都是演員）瞞天過海，精彩捧腹演出獲得德國權威媒體《帕紹新聞報》狂讚「笑翻了」，更被《漢堡早報》譽為「近年最佳的喜劇電影」。

《金魚俱樂部》劇情描述工作勤奮的投顧經理奧利佛（湯姆希林 飾），因為車禍導致半身不遂，未來將在輪椅上度過。從不認命的他，在復健中心休養時，參加了由4個身障者所組成的「金魚俱樂部」。當發現自己在瑞士銀行的非法資金快被曝光時，他異想天開、號召這群身障者前往蘇黎世，想瞞天過海將「海角7億」鉅款，偷偷穿越瑞士和德國的邊境。

這部充滿情感、歡樂又一路坎坷的公路電影《金魚俱樂部》，拍攝跨越了瑞士、德國邊境。由於它並非一般典型的勵志片，演員又以「身障者」為主角，一度震驚德國影壇。該片將文化衝突和公路旅行結合在一起，所有演員並在誇張和風格化的演出中創造自然，形成一種瘋狂的觀影體驗，獲得媒體一片好評，除被盛讚是「近年最好看的喜劇電影」，湯姆希林坐輪椅演出噱頭十足，更讓觀眾津津樂道。

《金魚俱樂部》重新翻轉觀眾視野，電影吸睛又吸金，不僅勇奪柏林「新面孔電影獎」最佳首部電影大獎，導演葛拉珊更於今年初拿下「巴伐利亞電影獎」最佳新導演大獎。該片將於6月12日在台上映。

(中時 )