富邦悍將主力打者蔣智賢昨日在跑壘時受傷，6局下半就先提前退場，今日總教練洪一中表示他膝蓋腫脹，防護員初步用「看」的就認為至少要休10天，因此先讓他下二軍，升上于森旭補上。對於悍將傷兵不斷，讓洪總也無奈表示，「這隊從以前到現在都這樣，戰力整合有問題。」

昨日6局下半蔣智賢在二壘時因跑壘導致腳拐到，當下立刻先退場休息，今日就下二軍，洪一中表示，「蔣智賢還沒去照，但防護員用看的就說要休10天，可能要休好幾周，所以先讓他下二軍。」

悍將從季初開始就傷兵不斷，上周剛迎接羅力、戴培峰、高國輝等主力選手回歸，不過近期林哲瑄、蔣智賢又出問題，傷兵頻繁也讓洪總傷透腦筋，「前一陣子是投手回不來，現在投手回來換野手出問題，這隊從以前到現在都這樣，戰力整合有問題。」

蔣智賢近況不錯，近7場比賽都有敲安，打擊率也維持在3成53高檔狀況，不過也因為季初開始悍將戰力出問題，因此蔣智賢本季僅有一場輪休，甚至客串5場右外野手，如今受傷讓洪一中說對球隊一定有影響，但也是沒辦法的事。

(中時 )