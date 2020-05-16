新竹市政府推出的「香山溼地自然觀察員」培訓計畫，學員們16日在香山溼地進行最後的淨灘實習。（陳育賢攝）

為推廣溼地環境教育，新竹市政府推出「香山溼地自然觀察員」培訓計畫，學員16日到溼地淨灘接受最後的實習，通過後將授證成為正式的觀察員，協助更多人了解香山溼地的自然生態。

產業發展處處長張力可表示，參加「香山溼地自然觀察員」培訓計畫的學員已接受超過24 小時的環境教育培訓課程，由專業講師引領，了解溼地環境的物種、生態與困境，昨天則是接受最後的現地淨灘實習。

一整天下來，學員們共清出寶特瓶11公斤、塑膠55公斤、鐵10公斤、玻璃瓶52公斤、漁網與繩子5公斤、一般垃圾218公斤、保麗龍56公斤、海綿35公斤。

此次參與的學員背景有碩士生、退休教師、專業導遊領隊等，相信能帶給香山溼地遊客不一樣的視角。其中，王姓學員本身是標本製作師，也是資深文史工作者，還擔任日語專業領隊，他專門鑽研魚拓、蟹類標本製作。他說，來上課後讓他在製作標本時更能捕捉到野生動物神態。

被學員封為「模範生」的任媽媽上課超認真，除了勤抄筆記、下課也隨時觀察動植物做紀錄，還帶領孩子一起參加戶外課程，任媽媽說，孩子也很想成為自然觀察員，但是年齡未達標準，只好先來實習。

張力可指出，市府近年對於香山積極建設，在17公里沿線完成了賞蟹步道、金城湖賞鳥區、海山漁港觀海平台、南港賞鳥區等的改造，同時也加碼向中央爭取預算培訓在地生態解說員，希望未來在乾淨舒適的環境中，推廣溼地之密、海岸之美，並藉由新出爐的香山溼地自然觀察員，用有趣的環境知識帶領解說，讓未來造訪香山溼地的旅客開心又知性。

(中時 )