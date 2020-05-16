陳璇在華視、公視台語台《若是一個人》中飾演孫可芬的閨密許慶芬，個性仗義直言，在孫可芳分手後扮演她的保護者，讓她被封為「國民閨密」，而王可元飾演的員工林百樂，則對陳璇言聽計從，默默地愛著她，兩人有許多曖昧互動，像是貼心的用手擦掉陳璇臉上的番茄醬，在陳璇發高燒無法去吃聖誕大餐時，也守護著在身邊陪伴，完全就是一個超級「暖男」。

王可元在《若是一個人》劇中默默守護陳璇。（華視提供）

現實中若遇到這樣的人，陳璇說會被感動，但不會因此愛上對方，她說：「自己比較憑藉第一印象和後來相處，或是那人身上本來就有某種特質吸引我，才會去喜歡一個人」。陳璇也透露前男友曾做出最感動的事，某一天遇上傾盆大雨，當時請她在店裡等他開車過來，然後一個人淋著雨去找車子，讓她十分感動。

王可元則表示，自己和《若是一個人》劇中角色林百樂個性滿相似的，都是屬於默默守類型的人，關於劇中用手擦掉陳璇臉上番茄醬橋段，王可元透露自己現實生活中更煽情，他會把對方番茄醬擦了在吃掉。而聊到對情人做過什麼貼心的事，他表示曾經在另一半工作結束很累的時候幫她煮了一桌大餐，但比較壓迫的是他希望另一半把它全部吃光，一點都不能剩，屬於天蠍座的恐怖浪漫。

孫可芳、陳璇在劇中一是對好閨密。（華視提供）

第五集主題為「你試過一個人旅行嗎？」王可元聊到喜歡一個人旅行的自在狀態，回憶在曼谷拍戲時，認識了一些當地打排球的朋友，到現在都還有聯絡，也會定期去日本、首爾走走，感受國外環境與流行趨勢，等疫情和緩後，將會計畫他的充電之旅。陳璇去年原規劃今年要一個人去日本待半個月，同樣被疫情打亂。而被問及最想要在一個人旅行完成什麼事情，陳璇則想要在旅行中拍下非常多照片，然後在旅行中認識一個朋友，她說：「就是生活式的旅行，不用規劃好好的，想去哪裡就去哪裡」。

(中時 )