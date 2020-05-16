台南玉井區公所會考前與宮廟開協調會，希望遶境活動保持社交距離及降低噪音，以免影響考生應試。（台南玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井工商考場有205名考生應考，一切順利進行。（台南市玉井工商提供／劉秀芬台南傳真）

今年度國中教育會考16、17日舉行，為避免會考期間考場附近公廟遶境活動干擾考生，各區公所事前紛紛與宮廟召開協調會，宣導降低活動音量，並於考試當天協調警民力到場協助舉牌宣導。

位於麻豆區的國立曾文家商考場，考生共有966人，來自麻豆、下營、官田、六甲等地。會考期間因適逢李府、范府千歲神誕日，麻豆公所特別協調進香團進入麻豆市區降低音量、勿燃放鞭炮，以免影響考生。

麻豆區公所一早就派同仁至校門口站崗，舉牌宣導，並派出機動巡邏隊在考場周邊巡視維護安寧，麻豆警分局也在曾文家商校門排班維護交通。

至於山區唯一的考場設在玉井區的玉井工商，有205名考生應考，適逢玉井區鹿陶開基北極殿舉行神農大帝聖誕祝壽平安遶境活動，玉井區公所也請各宮廟一起開會協調，希望不要影響考生權益。

玉井區公所一早也請同仁至玉井工商校門口及附近舉標語巡邏宣傳；玉井分局則出動30多名內外勤警民力，成立機動服務站、交通管制、協助防疫、噪音宣導。玉井工商校長陳培德表示，今天天氣雖熱，但教室都有冷氣，應可狀況良好，各國中也都派出老師代替家長陪考。

(中時 )