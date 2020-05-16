本周震盪過程當中，市場上到底有沒有一隻手托住它？控盤者意圖真能看清大盤格局的轉換嗎？從過去月K線的線索，現在盤面又有什麼契機呢？從大盤的盤勢格局，如何擬定選股的策略？

每天收完盤，投資人習慣留意外資買賣超，大家一直以來的直覺性就是看到外資大賣就會恐慌，但從最近大盤日線圖發現月底大賣200多億，5月份行情卻越賣越高，所以其實外資賣超也不見得是一個多空的關鍵。投資人不應讓自己對行情的判斷憑肉眼所見就直覺如此。

簡單來說，盤勢分為多方趨勢、空方趨勢或是多空交替轉換，其實只要拿捏一個重點，當發現台股大格局已經脫離空方趨勢，千萬就不要以外資表面的賣超動作來認定行情，當大格局非空方趨勢時，行情會在多或多空交替，就要撇除外資賣就是走空的念頭！

看懂大盤資金換手線相當重要，行情偷偷在做資金換手，其實很多投資人是看不懂的！股市漲跌會有一個跡象，掌握加權指數5分K線變化，再去看外資賣超的動作是否真有偏空意圖才是最重要的！

此時應該要觀察5分K線前三根的K棒，因為前一天發生大事，或者收盤前大事全都集中在這三根K線當中，懂得盤態的分布，在看待行情時，面對外資買賣超就不容易被迷惑。外資在真實賣超時會夾帶一個空頭含義，以3/6來觀察，從5分K線來看，前面三根K線組合不斷出現下跌，走三點低的測試盤，即是一個空頭行情的暗示，若大盤出現這樣的格局，盤後再看到外資賣超，就要有向下摜殺的心理準備，在沒有出現向下起跌訊號，都要採偏多操作。

當行情殺到一個地步，要怎麼判斷即將反轉向上呢？觀察加權指數5分K線，當早盤出現紅K棒後有試圖再拉抬向上時，出現特定盤態起漲的訊號，盤後外資的買賣超就不是那麼的重要了。至於強勢股的條件又怎麼看？

1.周K格局強於大盤。

2.日KD於零軸之上。

3.非跌深反彈格局。

4.量滾量的結構。

5.符合籌碼結構。

這樣的個股再非空頭情況可以提前部屬，等到題材出現後，就可以期待後續股價的表現。

下周看盤重點：今年520總統就職慶典剛好面臨5月台指期結算日，本波自8523點彈升以來的高點是否就在此日前後，季線扣抵值的區間整理是否醞釀下波延伸走勢，留意法人是否有新的布局盤態或資金作價暗示。

操作方向防疫概念股經過一段拉抬走勢之後，在大幅震盪之後是否能換手成功，本周相對撐盤的權值股是否為5月最後拉抬走勢，扮演很重要領軍角色，觀察個股如台積電，外資對其賣壓若減低對行情有幫助，本周連續創新高的聯強，下周如果再攻一波， 520行情過後就不看淡，防疫概念股國光生在震盪整理過後，持續再拉一波也是下周觀察重點。

(中華財經台/中華金融周報)

(中時電子報)