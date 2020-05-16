午後雷雨雷擊高壓電線 新北板橋千戶停電 16:562020/05/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋大觀路高壓電線疑遭雷擊擊斷落，造成附近千餘戶停電。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大觀路高壓電線疑遭雷擊擊斷落，造成附近千餘戶停電。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真） 新北市今（16）日午後出現大雷雨，下午4時許，板橋區大觀路上的高壓電線疑似遭到雷擊而斷落，造成大同路、力行街、安一路及大觀路二段等一帶住戶停電，共計1408戶，新北市消防局立即派員到場警戒，台電人員隨後也到場關閉電源並進行搶修，預計下午6時恢復供電。 (中時 ) #電線 #停電 #新北市 #高壓電線 #大觀路 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》北市公寓平均單價47.9萬CP值高 內湖、士林最好入手 11:422020/05/12 財經 國中會考停車需求增 新北市開放17處考場周邊供臨停 12:582020/05/12 生活 葉元之批蘇貞昌 騙新北不止一次 14:382020/05/12 政治 獨》新北市議員江怡臻生了！直播出現產兆 晚間誕子母子均安 14:572020/05/12 政治 新北市社區大學18日開學 先防疫演練再開學 16:502020/05/12 生活 侯友宜延攬壹電視記者 戴湘儀接任新北市府副發言人 10:562020/05/13 政治 新北議長盃龍舟賽 6月如期開划 14:112020/05/13 生活 不是鳥！高壓電線上有人影 她一看驚喊：風超大 19:372020/05/13 生活 社會熱門新聞 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 午後雷雨雷擊高壓電線 新北板橋千戶停電 - 社會 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 機車自撞路燈桿燒成廢鐵 23歲男騎士傷重不治 - 社會 正妹穿「露乳背心」ATM提款 網羞不敢正視 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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