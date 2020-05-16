板橋大觀路高壓電線疑遭雷擊擊斷落，造成附近千餘戶停電。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真）

新北市今（16）日午後出現大雷雨，下午4時許，板橋區大觀路上的高壓電線疑似遭到雷擊而斷落，造成大同路、力行街、安一路及大觀路二段等一帶住戶停電，共計1408戶，新北市消防局立即派員到場警戒，台電人員隨後也到場關閉電源並進行搶修，預計下午6時恢復供電。

(中時 )