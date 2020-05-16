又一經典翻拍！影史經典黑幫電影《疤面煞星》日前傳出翻拍消息，由金獎電影《以你的名字呼喚我》義大利名導盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）聯手奧斯卡常勝軍「柯恩兄弟」製作，卡司消息傳開讓眾多影迷紛喊期待。

《疤面煞星》改編自同名小說，曾兩度登上大銀幕，其中最廣為人知的是1983 年推出的版本，由「教父」艾爾帕西諾（ Al Pacino ）和「貓女」蜜雪兒菲佛（ Michelle Pfeiffer ）主演，不流俗套的犯罪暴力場景，讓電影一戰成名，堪稱經典。這版《疤面煞星》的劇本，據悉會以柯恩兄弟操刀，以他們所編寫的最新版劇本來進行製作；此外，有別於前2版各自將場景設置在芝加哥、邁阿密，新版《疤面煞星》將把舞台移師至洛杉磯。

自 2011 年起，環球影業極力想促成開拍翻拍版本，此前包含《震撼教育》導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）、《怒火特攻隊》導演大衛阿耶（David Ayer）以及執導過《哈利波特》系列多部集數的大衛葉慈（David Yates）等人皆曾短暫經手過這項計劃，但最終皆因故退出。

(中時 )