中職本季比賽時間過長問題嚴重，不僅球迷議論紛紛，昨日聯盟也發出聲明表示會更加要求加快比賽節奏，不過富邦悍將總教練洪一中認為比賽時間長在中職已成為一種「慣性」，不是一個點的問題，太多因素導致而成，也因此提議若要加快節奏應該從二軍就要開始要求。

「比賽時間長是慣性，不是單就一個點，而是一個面。」洪一中提到中職比分大，投手被打之後容易投得比較「閃」，導致投球數增加，另外台灣天氣悶熱，投手容易流汗也會比較拖，多項因素導致時間過長。

洪總提到過去沒人想過的方式，「這是慣性問題，這從二軍就應該要要求，而不是在一軍要求，一軍是在拚輸贏的地方，從二軍要求後大家習慣快節奏，之後就慢不下了，習慣慢的要快反而會痛苦。」

洪總拿洋將來舉例，洋將在大家印象中投球節奏明快，也是每職小聯盟的習慣，「他們習慣快節奏，但是若洋將多來幾年，節奏也會變慢，這是慣性的問題。」

(中時 )