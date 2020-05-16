520前夕，總統府電腦驚傳駭客入侵，有機密資料流出，總統府指此為變造資料；據指出，國安單位研判，駭客這項混淆台灣內部的認知作戰，從前陣子中油、台塑遭駭，不僅在520前會密集發動攻勢，而且可能還會一路進行到6月6日罷韓投票之後兩三天為止。知情人士說，對方的目的很簡單，「就是要搞到你天下大亂」。

知情人士表示，事情傳出後，幕僚也跟蔡英文總統報告此事；而此事件，也把府幕僚弄得人仰馬翻；知情人士透露，好幾位總統府幕僚昨夜幾乎徹夜未眠，配合國安局人員追查源頭，並進行損害控管。

據了解，經國安相關單位調查，除了已經掌握駭客來源，也研判分析這是在台灣首見，但國際部罕見的非常典型的「認知作戰」，藉由真真假假的訊息，混淆收件者的認知，達到作戰的目的；俄羅斯就曾利用假帳號，將少許假訊息混淆在真訊息中，散發出去。

昨天部分媒體傍晚收到總統府寄出的兩封電郵，一封是4月蔡英文總統與閣揆蘇貞昌會面前資料，一封是宮鬥劇，蔡英文密謀賴清德，今天上午媒體又繼續收到「蔡總統分贓姐夫劉錦添好友」PDF檔等信件。

知情人士指出，這次所謂機密文件，顯然是駭客有計畫性的策略，先駭入府方幕僚的電子郵件或電腦，獲取內部文件，得知內部作業模式 ，文書格式以及陳述語法後，再找在地人協助修改文件內容，即可達到以假亂真的目的。

總統府今上午表示，google亦已將散發文件的帳號，標示為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。散播偽變造文件，總統府已向刑事警察局報案，目前案件已在偵查程序中。

(中時 )