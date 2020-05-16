廟宇年久失修，如石雕、交趾陶、壁畫等受損甚為嚴重。（張毓翎攝）

為了廟宇修復問題，廟方設壇祭祀3天後，今日擲筊請示媽祖。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉港口宮距今已有300多年歷史，每年農曆3月媽祖壽誕，進香信徒絡繹不絕，終年香火鼎盛，由於廟宇年久失修，不僅經常漏雨，如石雕、交趾陶、壁畫等受損甚為嚴重，有信徒認為乾脆重建，有些則希望整修，修復問題討論多年；為慎重起見，廟方15日擲筊請示媽祖，結果重建未過關，大整修則連得3個聖筊，確定朝「整修方向」進行。

今由港口宮管理委員會主委張萬傳代表，向媽祖擲筊請示，請示事宜分成4部分，第1案為「大整修」、第2為「小整修」、第3為「重建」，若前3案媽祖都不同意，則為第4案「待適當時機再處理」，第一輪大整修、小整修皆聖筊過關，重建卻得笑筊，第二輪大整修連續擲出3個聖筊，最終大整修一案得到媽祖應允。

港口宮總幹事鄭招興說，港口宮位處低窪地帶，歷經多次淹水及多年的風化，廟內結構已出現嚴重損壞，像是壁畫、雕刻、門神等彩繪都已失去光澤，水泥屋頂及柱體都有崩落，建物結構令人擔心。

由港口宮管理委員會主委張萬傳（左）代表，向媽祖擲筊請示。（張毓翎攝）

水泥屋頂及柱體都有崩落。（張毓翎攝）

鄭招興說，廟宇修復與否及規模大小，是地方重要大事，如今媽祖認為「原貌整修」可行的方案，因此，廟方會遵循祂的指示辦理，預計6月開會時，將與委員們進行整修討論。

(中時 )