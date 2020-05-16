昨日晚間，高雄市長韓國瑜在臉書上開直播推銷玉荷包荔枝，並當場試吃給大家看，韓國瑜還以「禿頭不說假話」這句話強力推銷。不過，韓國瑜這句話卻引發意外聯想，讓網友們都想到另外一個禿子。

挺韓臉書粉專《澄清唬》今日發文表示，高雄的玉荷包很好吃沒錯，但他不能認同韓國瑜後面這段話，要他放過同是禿頭的行政院長蘇貞昌。同時反酸指責韓國瑜的罷韓臉書粉專《Wecare高雄》雙標，還嗆他是不是認錯人。

韓國瑜的「禿頭不說假話」意外歪樓，網友反而熱烈討論起行政院長蘇貞昌，「我聽到這句禿頭不說假話也不認同，第一個也是聯想到蘇貞昌」、「好好笑！禿頭又不只是韓市長 ？」、「只想到阿昌」、「韓總應該說：禿頭不說假話，蘇光頭例外」、「同樣都是禿頭，一位是欺騙神明的禿頭、一位是認真做事的禿頭，卻要被罷免，天理何在？」。還有網友要韓國瑜修正發言，「這個說法要修正:我禿頭，我不說假話」。

(中時電子報)